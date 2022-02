Pandemie in Grossbritannien – Die Regierung will eine «Rückkehr zur Freiheit» Von Donnerstag an muss sich in England niemand, der an Covid erkrankt, mehr isolieren. Gleichzeitig werden überall Testkapazitäten reduziert. Kritiker sprechen von einem «Sprung ins Ungewisse». Peter Nonnenmacher aus London

Keine Isolationspflicht mehr: Passanten machen ein Selfie vor dem Buckingham Palace in London. Foto: Daniel Leal (AFP)

Als einen stolzen Augenblick hat Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson am Montag die Abschaffung aller Covid-Restriktionen für England bezeichnet. Vom Donnerstag dieser Woche an ist bei einer Infektion mit Covid niemand mehr gesetzlich verpflichtet, sich daheim zu isolieren. Eine solche Massnahme war ursprünglich erst für Ende März geplant. Sie ist jetzt aber von Johnson um vier Wochen vorgezogen worden. Ausserdem werden Testkapazitäten reduziert und Test-and-Trace-Plätze abgebaut.

Schulkinder brauchen sich von nun nicht mehr testen zu lassen. Freie Tests werden für die generelle Bevölkerung von April an eingestellt. Eine gesetzliche Maskenpflicht gibt es schon seit Januar nicht mehr, ausser in Spitälern und Pflegeheimen. Impfpässe hatten sich in England eh nie durchgesetzt. Solche Zertifikate soll es künftig nur noch für Auslandsreisen geben, wo Bedarf besteht.

«In einer ganz anderen Welt»

Der am Montag vom Kabinett beschlossene Plan für «ein Leben mit Covid» soll Johnsons Landsleuten nach Auffassung des Regierungschefs eine unmittelbare «Rückkehr zur Normalität» ermöglichen. Der Erfolg des Impfprogramms auf der Insel habe England eine starke Ausgangslage für die Beendigung aller Restriktionen verschafft.

Für die über 75-Jährigen und für besonders gefährdete Personen ist aufs Frühjahr hin eine neue Booster-Runde in Planung. Sein Land befinde sich jetzt «in einer ganz anderen Welt» als zu Beginn der Pandemie, sagte der Premierminister. Endlich komme England wieder auf die Beine. Arbeiter und Angestellte könnten auf normale Weise zurück an die Arbeit gehen.

Dabei müsse man natürlich weiter vorsichtig sein, räumte Johnson ein. Aber es sei an der Zeit, von Restriktionen zu blossen Ratschlägen überzugehen. Statt weiter «mit staatlichen Vorschriften und mit Zwangsmassnahmen» zu arbeiten, setze die Regierung nun voll auf persönliches Verantwortungsgefühl.

Bei vielen Gesundheitsexperten, Covid-Forschern und Oppositionspolitikern stiess die von Johnson verkündete «Rückkehr zur Freiheit» dagegen auf alarmierte Kritik und auf nachdrückliche Warnungen. Die oppositionelle Labour Party erklärte, die Regierung wolle einen Sieg verkünden, bevor der Krieg überhaupt zu Ende sei.

Täglich 200’000 Neuansteckungen

Repräsentanten so gut wie aller Verbände im Gesundheitsbereich nannten das Ende der Restriktionen verfrüht und sprachen von einem «Sprung ins Ungewisse». «Mit Covid leben kann ja nicht heissen, dass wir das Virus einfach ignorieren», fand Professor Lawrence Young, ein Virologe an der Universität Warwick. «Wir haben noch immer eine hohe Zahl an Ansteckungen im Vereinigten Königreich – und die Pandemie wütet weiter rund um die Welt.»

Während die Regierung darauf beharrt, dass die Zahl der täglich gemeldeten positiven Testergebnisse in Grossbritannien drastisch gefallen ist, zuletzt sogar auf weniger als 40’000, weisen Forscher wie Young darauf hin, dass parallel dazu auch die Zahl der vorgenommenen Tests stark gesunken ist und bald kaum noch jemand getestet werden soll.

Nach Hochrechnungen des Nationalen Statistischen Amtes, das permanent eigene, repräsentative Erhebungen durchführt, dürfte die wirkliche Zahl der täglichen Neuansteckungen bei 200’000 liegen. Angesichts der Gefahr neuer Varianten, die sehr viel bedrohlicher als Omikron sein könnten, dürfe man «nicht einfach versuchen, zu einer präpandemischen Welt zurückzukehren, in der Covid nicht existiert», meint Lawrence.

Tatsächlich ist eine Studie der Universität Warrick zum Schluss gekommen, dass ganz ohne gesetzliche Restriktionen und bei einem entsprechend geänderten Verhalten in der Bevölkerung die Verbreitung des Virus sich erneut um bis zu 80 Prozent erhöhen könnte. Einer jüngsten Yougov-Umfrage zufolge befürworten 70 Prozent aller Briten die Beibehaltung der Selbstisolation für Infizierte, im Kontrast zu Johnsons Covid-Plan.

