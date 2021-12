Opposition in Ägypten – Die Regierung sperrt eine Revolutionsikone weg Der Aktivist Alaa Abd al-Fattah wurde erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Die miserablen Haftbedingungen zeigen, dass das Sisi-Regime die Opposition regelrecht vernichten will. Thore Schröder aus Beirut

Vom Regime weggesperrt: Der ägyptische Aktivist Alaa Abd al-Fattah. Foto: Khaled Desouki (AFP)

Der Titel des Buchs, einer Sammlung von Alaa Abd al-Fattahs Schriften, wurde mit Sorgfalt gewählt: «You Have Not Yet Been Defeated». Darin steckt der Appell an diejenigen, die noch frei sind, weiterzumachen. Vor allem ist es die Feststellung der eigenen Niederlage – und deren Unausweichlichkeit. Alaa Abd al-Fattah konnte nicht anders, als sich zu engagieren und nicht zu verstummen, selbst als er schon längst in Haft sass. Dafür wurde er am vergangenen Montag, kaum einen Monat nach Veröffentlichung des Buchs, zu weiteren fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Der mittlerweile 40 Jahre alte Blogger, Autor und Aktivist bleibt damit der wohl bekannteste politische Gefangene seines Landes, vielleicht sogar der gesamten arabischen Welt. Seit dem Putsch von General Abdel Fattah al-Sisi 2013 hat Alaa Abd al-Fattah nur wenige Monate in Freiheit verbracht. Inhaftiert wurde er aber bereits unter den Vorgängern des jetzigen Diktators. Zuerst 2006 unter Hosni Mubarak, an dessen Sturz er sich fünf Jahre später an vorderster Front beteiligte. Er tat es als bloggender Chronist sowie bald nach Beginn der Proteste auch im Kampf gegen die Konterrevolutionäre auf dem Tahrir-Platz in Kairo, gemeinsam mit seiner Frau Manal, Mutter des nun zehnjährigen Sohnes Khaled.

Er glaubte an eine andere Welt

Dass Alaa Abd al-Fattah nicht anders konnte, als sich zu engagieren, ist nicht zuletzt seiner Herkunft geschuldet. Auch seine Schwestern Mona und Sanaa Seif sind aktiv, Letztere sitzt momentan ebenfalls im Gefängnis. Vater Ahmed Seif al-Islam Hamed, 2014 verstorbener Leiter des Hisham Mubarak Law Center in Kairo, war in den 1980er-Jahren fünf Jahre eingesperrt worden. Mutter Laila Soueif, Mathematikprofessorin an der Universität Kairo, kämpft für die Freilassung ihrer Kinder. Einige Tage vor der erneuten Verurteilung Alaas schrieb sie in der «New York Times»: «Sein Verbrechen ist, dass er, wie Millionen anderer junger Menschen in Ägypten und weit darüber hinaus, dachte, dass eine andere Welt möglich ist – und sich traute, am Versuch ihrer Verwirklichung mitzuwirken.»

Soueif machte in ihrem Gastbeitrag auch die Bedingungen seiner Haft publik: Alaa Abd al-Fattah wurde geschlagen und bedroht, er sitzt in Einzelhaft, ohne Buch, ohne Radio, ohne Uhr, ohne jeglichen Kontakt zu anderen Häftlingen. Vorgeworfen wurde Alaa Abd al-Fattah «die Verbreitung von Fake News und das Untergraben der nationalen Sicherheit». Wegen gleichlautender Anklagen sitzen in Ägypten Zehntausende im Kerker. Zeitgleich mit Abd al-Fattah wurden auch sein früherer Anwalt Mohammed al-Baqer und der Blogger Mohammed Ibrahim von einem Sondergerichtshof für Staatssicherheit und Ordnungsdelikte zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt.

Aktivisten sollen vernichtet werden

Die Bedingungen der Gefangenschaft entsprechen Folter und hinterlassen Spuren bei Abd al-Fattah. «Wenn ich nichts für meinen Geist bekomme, werde ich diesen Ort nicht überleben», liess er über seinen Arrest im Hochsicherheitsgefängnis Tora 2 mitteilen. So entsteht der Eindruck, dass der Aktivist nicht nur auf Dauer eingesperrt bleiben, sondern regelrecht vernichtet werden soll.

Was aber macht den Blogger Abd al-Fattah so gefährlich für den Potentaten Sisi? «Das Regime fürchtet keine Gewehre, es fürchtet Meinungen und Ideen. Alaa hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er nicht still sein will, im Gegensatz zu vielen anderen Aktivisten. Deshalb ist er eine Bedrohung», erklärt ein nach Deutschland geflohener einstiger Tahrir-Kampfgenosse am Telefon.

