Konzernverantwortung – Reformierte argumentieren mit Bibel in der Hand – und sagen Ja Die Kirchenregierung der bernischen Reformierten unterstützt die Konzernverantwortungsinitiative – das Begehren schütze die Schwachen und sei im Interesse von verantwortungsbewussten Unternehmen. db

Judith Pörksen Roder ist seit kurzer Zeit Präsidentin des Synodalrats – und damit das neue Gesicht der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. zvg

Die reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn unterstützen die Konzernverantwortungsinitiative. Die Exekutive der grössten bernischen Landeskirche, der siebenköpfige Synodalrat, schreibt am Donnerstag in einer Mitteilung, diese Initiative sei ein pragmatischer Weg, um die Rechte benachteiligter Menschen in den Ländern des Südens wirksam zu schützen. Der Synodalrat habe aus biblischen wie auch aus theologischen Gründen so entschieden. Er verbinde damit keinen Generalverdacht gegenüber der Tätigkeit von Schweizer Konzernen im Ausland, schreibt er. Er sei sich bewusst, dass die Mehrheit von ihnen fair wirtschafte. Die Initiative schütze die Schwachen und liege im Interesse von verantwortungsbewussten Unternehmen.

Die Initiative ziele darauf ab, zwischen jenen Firmen, die ihre Verantwortung wahrnehmen, und solchen, die dies um der Gewinnmaximierung Willen nicht tun würden, gleich lange Spiesse zu schaffen. Eine allgemeinverbindliche Regelung von Standards wirtschaftlichen Handelns liege deshalb gerade im Interesse von verantwortungsbewussten Unternehmern, steht in der Mitteilung.

Argumente aus der Bibel

Die Bibel beinhalte durchgehend eine klare Parteinahme Gottes für die Armen, schreibt der Synodalrat. Das zentrale Ereignis des Alten Testaments sei die Herausführung des Volkes Israel aus der Sklaverei in

Ägypten. Daraus leite sich für das Volk Gottes das Gebot ab, auch die Heimatlosen, die bei ihm Zuflucht suchten, zu schützen. Und schliesslich: Der Weg Jesu, wie ihn das Neue Testament schildere, sei ein konsequenter Weg zu denen, die benachteiligt seien.

Die reformierte Tradition habe diese biblische Linie aufgenommen, heisst es in der Mitteilung. In Calvins Genf seien Tausende von Flüchtlingen aufgenommen worden, während in Zwinglis Zürich eine umfassende Sozialgesetzgebung eingeführt worden sei. Zu dieser biblisch-theologischen Tradition würden sich die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bekennen. In ihrer Verfassung stehe denn auch, es sei der Auftrag des Herrn, «alles Unrecht sowie jede leibliche und geistige Not und ihre Ursachen» zu bekämpfen.

Initiative spaltet bürgerliches Lager

Die Konzernverantwortungsinitiative, über die am 29. November abgestimmt wird, zielt darauf ab, dass Schweizer Konzerne und ihre Tochterfirmen bei ihrer Tätigkeit im Ausland Menschenrechte und Umwelt respektieren. Personen, die im Ausland von Konzernen geschädigt worden sind, sollen die Möglichkeit erhalten, in der Schweiz eine Klage einzureichen. Die Initiative ist umstritten. Diese Woche haben sich gleich zwei Komitees zu Wort gemeldet – beide aus dem bürgerlichen Lager. Ein Ja- und ein Nein-Komitee.