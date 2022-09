Debatte um kulturelle Aneignung – «Die Rastakultur kennt keine Hautfarbe» Der Oberaargauer Musiker Stefano Raschi spielte schon oft auf Jamaika. Dort hat man kein Problem damit, dass er als weisser Mann Reggae macht. Maximilian Jacobi

Cookie the Herbalist tritt kommenden Samstag im Langenthaler Kunsthaus auf. Fotos: Franziska Rothenbühler

Er streckt sich, reibt sich die Augen. Stefano Raschi ist noch etwas müde vom Vortag, oder besser: von der vorigen Nacht. Bis weit nach Mitternacht hat er geprobt und an Songs gefeilt. Davor war er in Bern unterwegs, gab zwei Interviews, eines davon dem Schülerradio Radiochico. Seine neue Single «Winner» komme bei jungem Publikum gut an.