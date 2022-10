Seit dem Dahinscheiden der Queen ist ein Monat vergangen. Die Trauer war überwältigend – und sie hatte etwas Kultisches, so unbestritten die Bedeutung von Elizabeth Regina II auch gewesen ist. Wer nichts zu trauern hatte, musste sich dem Trauerimperativ dennoch fügen: in England wurden Flüge gestrichen, Geschäfte geschlossen, chirurgische Eingriffe verschoben, alles «out of respect for the Queen» – ja selbst der Zimmermann hier um die Ecke machte seine Schotten dicht, zu gross die Trauer um die 96-Jährige.