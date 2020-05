Prostitution und Drogen – Die Problemhäuser der unteren Altstadt Ein altes Problem ist in der Gerechtigkeitsgasse noch immer ungelöst: zwei Häuser in desolatem Zustand, Prostitution, Drogen. Es laufen diverse Verfahren. Noah Fend

Auf ein Verfahren folgt das nächste: In der Gerechtigkeitsgasse bereiten zwei Liegenschaften den Nachbarn seit Jahren Sorgen. Foto: Beat Mathys

Anfang Mai wird in der Gerechtigkeitsgasse eine über 80-jährige Frau ausgeraubt. Ein Mann spricht sie an, als sie in ihr Auto steigen will. Kaum eingestiegen, drückt er sie an den Fahrersitz und entwendet sämtliche Wertsachen aus dem Auto. Dann flüchtet er.