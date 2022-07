Analyse zu den Capitol-Hearings – Die Probleme der USA sind grösser als Trumps Verbrechen Der Ex-Präsident hat die US-Demokratie schwer beschädigt, das ist nach den Anhörungen offenkundig. Doch er ist nicht allein verantwortlich für die Spaltung des Landes. Meinung Christian Zaschke aus New York

Trumps Verbrechen minutiös aufgearbeitet: Anhörungen zum Sturm auf das Capitol vom 6. Januar 2021. Foto: Saul Loeb (AFP)

Dies ist exakt der Moment, einen Satz von Donald Trump noch einmal hervorzuholen. Im Januar 2016 hatte er gesagt, dass er auf der 5th Avenue in New York stehen und jemanden erschiessen könnte, ohne auch nur eine Wählerin, einen Wähler zu verlieren. Soeben ist in Washington eine Reihe von Anhörungen zum 6. Januar 2021 zu Ende gegangen, jenem Tag, an dem ein Mob von Trump-Anhängern das Capitol stürmte, das Herz der amerikanischen Demokratie. Vier Menschen kamen an diesem Tag gewaltsam zu Tode. Einen Tag später starb ein Polizist an einem Herzinfarkt. Zwei weitere Polizisten, die das Capitol verteidigt hatten, nahmen sich wenig später das Leben. Es war einer der dunkelsten Tage in der an dunklen Tagen nicht armen Geschichte der Vereinigten Staaten.