Giorgia Meloni am Wahlsonntag in Rom: Ihre Partei ist nun die grösste Partei im Land. Foto: Keystone

Italien erlebt eine historische Zäsur. Wie erste Ergebnisse und Hochrechnungen aus der Nacht zeigen, haben Giorgia Melonis «Brüder Italiens» rund 26 Prozent der Stimmen gewonnen und sind mit Abstand grösste Partei im Land. Nie in der Geschichte der Republik, also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, stand ein italienisches Parlament so weit rechts, wie es das künftige sein wird. Und: Nie in der Geschichte der Europäischen Union hatte ein grosses Gründungsland eine rechtsextrem geprägte Regierung. Die Fratelli d’Italia gehen aus dem neofaschistischen Movimento Sociale Italiano hervor, ihr Ursprung wurzelt im Faschismus.