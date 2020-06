Proteste in den USA – Die Polizei reformieren – oder gleich ganz abschaffen? Unter den Demonstranten in den USA wird der Ruf lauter, der Polizei die Mittel zu streichen. Was mit dem Slogan «Defund the police» gemeint ist – und wie er bereits den Wahlkampf prägt. Alan Cassidy aus Washington

Als wollten sie die Kritik der Demonstranten unterstreichen: Bei den Protesten in den USA greifen Polizisten immer wieder brutal gegen Teilnehmer durch, hier in Minneapolis. Foto: Reuters

Die Demonstranten haben den Spruch auf Schilder geschrieben und auf Schutzmasken, und in Washington haben sie ihn gleich auf den Asphalt gemalt, in dicken gelben Lettern und in Sichtweite des Weissen Hauses. «Defund the police» – streicht der Polizei die Mittel.

Wobei: Ein Spruch ist es längst nicht mehr, viel eher eine Forderung, die zunehmend lauter wird. Sie prägt die Debatte über Polizeibrutalität, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd ausgebrochen ist, und sie hat auch schon Einzug gefunden in den Präsidentschaftswahlkampf.

Prävention statt Bekämpfung

Wofür «Defund the police» konkret steht, ist indes selten klar. Viele Demonstranten meinen damit Polizeireformen, die auch – aber nicht nur – über die Budgets gesteuert werden. Den Polizeikräften sollen Gelder gestrichen werden, die dafür im Gegenzug in soziale Dienste gesteckt werden, in die Prävention statt in die Bekämpfung von Verbrechen also.

Andere Demonstranten meinen «Defund the police» dagegen durchaus wörtlich. Sie wollen die heutigen Polizeikräfte auflösen und grundsätzlich über eine Vision der Gesellschaft debattieren, die Gewaltfreiheit zum obersten Ziel hat.

Kultur des Kriegs

Einig sind sich beide Strömungen in der Diagnose: Die USA seien «overpoliced», es gebe zu viele Polizisten, die mit zu vielen Waffen ausgerüstet seien und zu viele Aufgaben übernommen hätten. «Wir investieren sehr viel in die Polizei, die zu wenig Probleme löst, und oft macht sie diese noch schlimmer», sagte der demokratische Senator Cory Booker. Landesweit gibt es rund 18’000 Polizeibehörden, die weitgehend unabhängig operieren.

Nach Daten des Thinktanks Urban Institute gaben Bundesstaaten und Kommunen 2017 115 Milliarden Dollar für Polizeiaufgaben aus. Ein Grossteil dieses Gelds fliesst in die Gehälter der Beamten, aber viele Polizeikräfte nutzen die Mittel eben auch, um sich hochzurüsten, mit Waffen und Fahrzeugen aus dem Bestand des Pentagon etwa. Diese materielle Militarisierung habe auch auf die Kultur der Polizeibehörden abgefärbt, sagen Kritiker. Jedes Jahr werden rund 1000 Amerikaner bei Polizeieinsätzen erschossen. Umgekehrt ist der Beruf des Polizisten in den USA auch gefährlicher als anderswo: Seit dem Jahr 2000 sind mehr als 2500 Beamte im Dienst gestorben.

«Dienen und beschützen» – ein Hohn

In den sozialen Medien machen zudem täglich neue Videos die Runde, die Polizisten zeigen, wie sie mit schockierender Brutalität gegen Demonstranten vorgehen. In der Stadt Buffalo stiessen Beamte einen 75-jährigen Mann nieder, der mit dem Kopf auf die Strasse prallte und das Bewusstsein verlor. In New York riss ein Beamter einem Demonstranten die Schutzmaske aus dem Gesicht und spritzte ihm Pfefferspray in die Augen. Ein anderer beschimpfte eine junge Frau als «verdammte Schlampe» und schleuderte sie zu Boden. Das Motto «serve and protect» – dienen und beschützen –, das auf vielen Polizeiautos steht, wirkt da wie ein Hohn.

Was tun also? In vielen Städten und auch im US-Kongress nehmen demokratische Politiker die aktuelle Debatte zum Anlass, Forderungen zu erneuern, die teils schon älter sind. Dazu gehören kleinere Schritte: das Verbot des Würgegriffs, den viele Polizeikräfte praktizieren, und die Einführung einer nationalen Datenbank für Beamte, gegen die Beschwerden wegen Fehlverhaltens eingegangen sind. Dazu gehören auch die Einschränkung der rechtlichen Immunität für Polizisten und ein Verbot für die Beschaffung von Kriegsgerät.

Und dazu gehören Massnahmen, die sich tatsächlich als «defunding the police» beschreiben lassen. In Los Angeles will Bürgermeister Eric Garcetti 150 Millionen Dollar aus dem Etat der Polizei kürzen und in Schulen und soziale Einrichtungen in benachteiligten Gegenden investieren.

«Unsere Politiker haben viele Probleme einfach der Polizei überlassen.» Alex Vitale, Soziologe und Kriminologe

Mit kleinen Schritten sei es nicht mehr getan, sagen dagegen radikalere Stimmen. Sie verweisen auf das Beispiel von Minneapolis. Dort hatte die Polizei die Ausbildung ihrer Beamten verbessert, Körperkameras angeschafft und den Dialog mit den Einwohnern gesucht – und trotzdem sind seither mehrere Menschen nach Polizeieinsätzen gestorben, zuletzt George Floyd.

Das werde sich nur ändern, wenn man die Polizei ganz neu denke, sagt der Kriminologe Alex Vitale, einer der Vordenker der «Defund the police»-Bewegung. Nur indem man ihre Budgets massiv zusammenstreiche, zwinge man die Polizei dazu, ihre Aufgaben zu reduzieren. Viele Übergriffe liessen sich darauf zurückführen, dass die Beamten die erste Anlaufstelle für allerlei Probleme seien: in Schulen, bei Obdachlosen oder in der Drogenszene. «Das sind alles Probleme, die unsere Politiker einfach der Polizei überlassen haben», sagt Vitale.

Polizisten sind beliebt

Diese Forderung mag in linken Kreisen beliebt sein – bei vielen anderen Amerikanern ist sie es allerdings nicht. Nach einer Umfrage des Civis-Instituts von 2019 wünscht sich eine Mehrheit der Bevölkerung, dass in ihren Quartieren mehr Polizisten unterwegs sind, selbst 58 Prozent der Afroamerikaner sprachen sich dafür aus.

Das erklärt auch, warum Donald Trump und seine Unterstützer die Rufe von «Defund the police» sofort aufgenommen haben und als Beleg dafür hochhalten, was die Demokraten aus den USA machen wollten: eine Anarchie. Und es erklärt, warum der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sich von der Forderung, der Polizei die Mittel zu streichen, distanziert hat – zumindest fürs Erste.