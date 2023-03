Im hippen Zürich-West stehen Flüchtlinge aus der Ukraine an, um sich im Bundesasylzentrum registrieren zu lassen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Mieter raus, Flüchtlinge rein, und die Schweiz schreit auf. So lässt sich der Fall Windisch in aller Kürze zusammenfassen. Rund 50 Menschen müssen mehrere Häuser in der Aargauer Gemeinde verlassen. Der Eigentümer will die Gebäude abreissen und neu bauen. Zuvor will der Kanton übergangsweise eine Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge einrichten.