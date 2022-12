Die Wintersport-Alternativen – Die Pisten sind zu, na und? Ausgerechnet während der Weihnachtsferien fehlt es in vielen Skigebieten an Schnee. Deshalb muss der Spass aber nicht zu Hause bleiben. Zehn Ideen fürs Feiertagsprogramm. Pia Wertheimer

Elm GL: Eine ganz nützliche Schatzsuche

Auch wenn die Schneedecke nicht so dick ist: Mit dem Lawinensuchgerät lässt sich einiges finden. Foto: PD

Die Elmer haben sich eine ganz besondere Schatzsuche einfallen lassen. Sie macht nicht nur Spass, sondern wappnet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch für den Notfall. Sie machen sich nämlich mit ihrem Lawinensuchgerät auf den Weg und suchen damit im Team nach versteckten Gegenständen. Ganz nebenbei trainieren sie also den Umgang mit dem im Ernstfall so wichtigen Gerät. Nach (hoffentlich) erfolgreicher Suche können sich die Schatzjäger bei einer Suppe am Feuer stärken. Der Anlass findet am 29.12. statt, eignet sich auch für Familien und kostet 90 Franken pro Person. Weitere Infos finden Sie hier.