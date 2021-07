Pestalozzi-Agenda zum Thema Mode – Die Pestalozzi-Agenda fragt: Und welchen Kleiderstil kultivierst du? Es gibt sie schon seit über hundert Jahren: Aber die Pestalozzi-Schüleragenda geht mit der Zeit. Die aktuelle Ausgabe widmet sich der Kleidung – und das ganz ohne modischen Firlefanz. Alexander Sury

Ein Dandy von bedingungsloser Eleganz im Kongo: Der 43-jährige Lehrer Maxime Pivot Mabanza aus Brazzaville. Foto: Tariq Zaidi/zvg

Wussten Sie, dass der Schweizer Konsument jedes Jahr durchschnittlich 15 Kilogramm Kleidung kauft? Die Nachbarn in Italien, Frankreich und Deutschland bewegen sich etwa auf einem ähnlichen Niveau. In Grossbritannien, dem modischen Zentrum Europas, sind es jedoch knapp 27 Kilogramm pro Person und Jahr. Selbst bekannte englische Modedesignerinnen wie Phoebe English bezeichnen das als «monströse Einwegindustrie». Oder war Ihnen bekannt, dass im 16. Jahrhundert ein blasser Teint als besonders vornehm und edel galt? Um möglichst weisse Gesichter zu bekommen, benutzten Frauen das sogenannte Bleiweiss, eine Mischung aus Blei und Essig, als Make-up. Ungefährlich war dieser Einsatz für die Schönheit nicht: Die englische Königin Elisabeth I. soll 1603 an den Folgen einer Bleivergiftung, die vom Schminken mit Bleiweiss herrührte, gestorben sein.