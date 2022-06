Kulturbauernhof im Emmental – Die Perle am steilen Hang Blutende Herzen, schwebende Kühe und Hunderte Parfümflaschen machen den Kulturbauernhof von Künstler und Bauer Werner Neuhaus bei Zollbrück zum Erlebnis. Gertrud Lehmann

Auf dem Kulturbauernhof Wanner 433 gibt es zahlreiche Skulpturen zu bestaunen. Foto: Nicole Philipp

Den Besuch dieses Museums besonderer Art muss man sich verdienen. Zwar ist der Kulturbauernhof auf dem Wanner bei Zollbrück mit dem Auto erreichbar, aber einen Parkplatz sucht man vergebens. Darum nimmt man den Hoger am besten von der Bushaltestelle Neumühle aus zu Fuss in Angriff. Es ist nur etwa eine halbe Stunde pulsbeschleunigender Aufstieg zur 14. Perle in der «Perlenkette Emmental» – und dieser lohnt sich.