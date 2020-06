Antirassismus – Die People of Color im Rathaus stehen zusammen Zum ersten Mal werden die dunkelhäutigen Politikerinnen und Politiker im Berner Stadtrat gemeinsam aktiv gegen Rassismus. Das soll erst der Anfang sein. Bernhard Ott

Mohamed Abdirahim, Tabea Rai, Brigtte Hilty Haller, Marianne Schild und Michael Burkard vor dem Berner Rathaus. Foto: Franziska Scheidegger

Die weltweiten Proteste nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd gehen auch am Berner Stadtrat nicht spurlos vorbei. So haben alle fünf People of Colour im Rat einen Vorstoss eingereicht, in dem sie Auskunft über die Massnahmen zur Vermeidung von Racial Profiling bei der Kantonspolizei verlangen. Racial Profiling ist ein Verhalten von Polizeikräften, bei dem Personen aufgrund äusserer Kriterien wie der ethnischen Zugehörigkeit als verdächtig eingestuft werden. Ein jüngst veröffentlichter Rapport im Auftrag des UNO-Ausschusses gegen Rassendiskriminierung kommt zum Schluss, dass sich die Situation in der Schweiz in den letzten Jahren nicht verbessert hat. «Wir machen unterschiedliche Politik, sind aber gleich, wenn es um Rassismus geht», sagt Juso-Stadtrat Mohamed Abdirahim. Gerade jetzt sei es wichtig, das Thema anzusprechen und sich damit sichtbar zu machen.