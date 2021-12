Heilsarmee in der Corona-Zeit – Die Passanten brachten den Topf wieder zum Kochen Diesmal durfte die Heilsarmee zu ihrer vorweihnachtlichen Spendenaktion musizieren. Den Leuten gefiels. Sie steckten reichlich Münz und Nötli in den Topf. Stephan Künzi

Durch die Gassen der Burgdorfer Altstadt klingt Musik: Die Salutistinnen und Salutisten umrahmen die Topfkollekte wieder mit ihrem Spiel. Foto: Marcel Bieri

Besinnliche Klänge und besinnliche Gesänge. Dazu ein Spendentopf an einem dreibeinigen Gestell, der, so die traditionelle Aufforderung, von den eiligen Passantinnen und Passanten doch bitte am Kochen gehalten werden möge: Die vorweihnachtliche Spendenaktion der Heilsarmee gehört in vielen Städten so unverrückbar zur festlichen Zeit im Dezember wie der hektische Einkaufsrummel oder der allgegenwärtige Lichterschmuck.

Doch vor einem Jahr verstummten die Instrumente unverhofft, schwiegen die Stimmen des uniformierten Christentrupps. Im Kampf gegen Corona hatten die Behörden Ansammlungen schlicht verboten. Den Salutistinnen und Salutisten blieb nichts anderes übrig, als still neben ihren Töpfen zu stehen und bei höchstens leiser Musik aus der Konserve auf den einen oder anderen Spendenfranken zu hoffen.