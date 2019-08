Diese Woche geht es in einer Aufgabe um das Durchschnittsalter von Piraten, die eine Party feiern. Die Zweite dreht sich um den PIN-Code eines Handys. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Die Party der Piraten

In einer Taverne feiern Piraten eine Party. Einige Piraten trinken Grog, die anderen trinken Rum.



Das Durchschnittsalter der Piraten, die Grog trinken, beträgt 22 Jahre.

Das Durchschnittsalter der Piraten, die Rum trinken, beträgt 45 Jahre.



Der Piraten-Kapitän entscheidet, sein Getränk zu ändern. Folglich erhöhen sich beide Durchschnittsalter, das heisst sowohl der Grog-Trinkenden als auch der Rum-Trinkenden, genau um 1 Jahr.



Wie viele Piraten trinken in der Taverne?



Aufgabe 2: Der PIN-Code

Der kleine Noah versucht verzweifelt, an den 4-stelligen PIN-Code des Handys seiner grossen Schwester Maria zu kommen.



Alles, was Maria ihm verrät, ist, dass keine der Ziffern 0 ist, dass die Ziffern allesamt verschieden sind und dass die Summe aller Zahlen, die aus jeweils zwei der vier Ziffern gebildet werden können, mit 7 multipliziert den Code ergibt. (Wäre der Code 1234, müsste also die Summe 12 + 21 + 13 + 31 + . . . gebildet werden.)



Wie lautet Marias PIN-Code?