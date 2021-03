Der Poller – Die Pandemie der Einfältigkeit «Poller»-Kolumnist Martin Erdmann warnt vor einem Ausbruch einer zusätzlichen Seuche. Martin Erdmann

Corona-Skeptiker unter sich. Hier bei einem Protestzug durch Liestal. Foto: Keystone

Neulich war ich im Internet unterwegs. Das war ein schwerer Fehler. Ich bin auf etwas gestossen, das mir nun Sorgen bereitet. Auf einer bekannten Social-Media-Plattform musste ich entdecken, dass jemand, den ich kenne, jetzt bei den Corona-Skeptikern mitmacht. Die emotionale Last, die mir diese Entwicklung auferlegt hat, ist zwar gering. Denn besagte Person ist eher in der Peripherie meines erweiterten Bekanntenkreises anzusiedeln. Dennoch löste die Neuigkeit in mir eine gewisse Unruhe aus. Ich fragte mich, was dieser Person bloss widerfahren ist, dass sie mit 6000 Gleichgesinnten durch den Hauptort eines ruralen Halbkantons trottete.

Ich habe dazu eine Theorie entwickelt. Diese wurde von anderen Experten wie Christian Althaus oder Marcel Salathé zwar noch nicht bestätigt, aber ich halte sie für solide genug, um sie der breiten Leserschaft präsentieren zu können. Ähnlich wie das Coronavirus scheint sich auch die Neigung zur Einfältigkeit grossflächig auszubreiten. Über die genaue Übertragungsart dieser Parallelpandemie ist noch nicht viel bekannt. Sicher ist jedoch, dass sich eine Ansteckung nicht zwingend nur von Mensch zu Mensch ereignen muss. Die Infektion scheint dermassen kontagiös, dass sie sich sogar über das Internet verbreiten kann.

Besonders gefährdet sind Menschen mit niedriger Medienkompetenz, aber hoher Unzufriedenheit über ihre Lebenssituation. Beispiele: Job verloren, ein paar Blogs mit fragwürdigen Quellenangaben gelesen, und schon steht Bundesrat Berset in derselben Blutlinie wie Josef Stalin; Beziehungsstress, auf Youtube den Absprung verpasst, und schon ist die Welt eine Scheibe; Katze zwei Tage nicht nach Hause gekommen, vom Grossonkel einen dubiosen Link erhalten, und schon ist 9/11 ein Insidejob. Von der Infektion bis zum Auftreten erster Symptome geht es schnell. Die Inkubationszeit ist sehr kurz. Aus einst rationalen Bürgern werden dadurch rasch überzeugte Träger wirrer Gedankengüter.

Wie schwer die Schweiz momentan betroffen ist, ist unbekannt. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet zurzeit noch darauf, tägliche Angaben zu neuen Einfältigkeitsinfektionen zu publizieren. Daher braucht es eine hohe Wachsamkeit der Zivilbevölkerung. Das deutlichste Anzeichen, von Einfältigkeit befallen zu sein, ist die Überzeugung, nur die anderen seien davon betroffen. Deshalb ist es schwierig, Erkrankte von ihrer Ansteckung überzeugen und die Infektionskette unterbrechen zu können. Auch die Genesung der betroffenen Personen wird dadurch deutlich erschwert. In manchen Fällen treten die Symptome zwar nur temporär auf, in anderen können sie sich aber über mehrere Jahre hinziehen. In besonders schwierigen Fällen verstärkt sich die Einfältigkeit sogar bis zu einem Grad, ab dem die Chancen auf Genesung verschwindend klein sind.