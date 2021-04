Exhibitionismus im Tram – Die Opfer sind überhaupt nicht darauf gefasst Ein Mann hat mehrfach in Berner Trams vor jungen Frauen onaniert. Dem Gerichtsprozess blieb er unentschuldigt fern. Manche Exhibitionisten begingen später schwerwiegendere Taten, sagt ein Experte. Markus Dütschler

Wenn der Mann schräg gegenüber masturbiert: Schreckmomente im Berner Tram. Foto: Markus Dütschler

Der Vorfall war für das damals 14-jährige Mädchen verstörend. Ein Mann setzt sich im Bus zu ihr, greift sich selbst zwischen die Beine und küsst sie auf die Wange. Bei einem anderen Opfer setzt sich der gleiche Mann im weitgehend leeren Tram dazu und hantiert mit seinem Glied. Vier Geschädigte sagten am Dienstag vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland aus, was ihnen widerfahren ist.

In allen vier Fällen blickten die jungen Frauen während der Fahrt konzentriert auf ihr Handy. Eine bekam «aus dem Augenwinkel» mit, dass der Mann im Abteil Handbewegungen vornahm. Was er genau tat, sah sie erst später. Sie sei aufgestanden und in den vorderen Teil des Trams gerannt, wo sich Fahrgäste aufgehalten hätten, sagte eine Geschädigte im Assisensaal im Berner Amtshaus, als sie der Einzelrichterin Bettina Bochsler den Vorfall schilderte.