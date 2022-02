Zum Ende der Corona-Massnahmen – «Die Öffnungen nehmen uns einen gewissen Druck weg» Wie blicken jene Leute auf die wiedererlangten Freiheiten, deren Leben oder Arbeit das Virus stark geprägt hat? Hier lassen wir sie zu Wort kommen. Marius Aschwanden Christoph Albrecht Michael Bucher Simon Wälti

Nach zwei Jahren Pandemie kehrt erstmals wieder etwas Normalität zurück. So hat der Bundesrat am Mittwoch nahezu alle Massnahmen aufgehoben. Was vorderhand bleibt, ist die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen.