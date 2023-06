Besetzer, Denkmalpflege, Fledermäuse – Die Odyssee eines Berner Architekten Manuel Vatter plant in der Länggasse den grossen Wurf. Doch dann machen Berns Eigenheiten ihm einen Strich durch die Rechnung. Simone Klemenz

Zwischen Spinnweben und Graffiti: Architekt Manuel Vatter in der Alten Schreinerei im Berner Länggassquartier. Foto: Christian Pfander

An der Innenseite der Eingangstür hat sich eine fette Spinne eingepuppt. Sie scheint tot zu sein. Wer die Alte Schreinerei auf dem Von-Roll-Areal im Länggassquartier betreten will, muss aber nicht nur an der Spinne vorbei. Stacheldraht liegt auf dem Boden, der hohe Zaun, der sich um das ganze Gebäude zieht, ist teilweise mit Kletterpflanzen überwachsen. Man sieht es ihm an: Er steht schon länger hier.