Kinder aus Berner Asylzentren – Die Odyssee einer 9-jährigen Kurdin durch das Asylwesen Fachleute rieten davon ab, Kinder umzuplatzieren, als das Asylzentrum Biel schloss. Das Beispiel von Nalin zeigt, wie positiv ein stabiles Umfeld wirkt. Sabin Gfeller

Nalin mit der Hauskatze vor ihrem neuen Zuhause in Biel. Foto: Barbara Héritier

Im Garten hat Nalin Zwiebeln gepflanzt und Kiwis gepflückt. Dort spielt sie auch oft mit der Hauskatze. Nun sitzt die Neunjährige im Schneidersitz auf dem braunen Ledersofa in ihrem Wohnzimmer in einem ruhigen Bieler Quartier und erzählt, wie sie hier landete. Die Sicherheit, in der Schweiz bleiben zu dürfen, hat das kurdische Mädchen noch nicht lange.