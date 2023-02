Zogen Investoren das Geld ab? – Die Nyco wurde «wie eine Zitrone ausgepresst» Der Kaffeerahmdeckelihersteller in Kirchberg kann Rechnungen nicht mehr bezahlen. Insider kritisieren nun die vormaligen Besitzer. Regina Schneeberger Julian Witschi

Fabrikationshallen und Land wurden an die Credit Suisse verkauft. Was mit dem Erlös geschah, ist unklar. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Traditionsunternehmen Nyco steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Der Kirchberger Verpackungshersteller kann den Forderungen der Gläubiger nicht mehr nachkommen. Anfang Jahr wurde bekannt, dass die Firma in der provisorischen Nachlassstundung ist. Will heissen: Offene Rechnungen sind bis Ende April auf Eis gelegt, der Betrieb aber läuft weiter. Das Unternehmen hat währenddessen Zeit, eine Lösung zu finden. Verwaltet wird Nyco derzeit von einem externen Sachwalter.