Kopf des Tages – Die Nichtpolitikerin in der Politik Ada Colau kämpft als Bürgermeisterin von Barcelona gegen die Exzesse des Tourismus. Doch die Corona-Krise

hat viele ihrer Pläne durchkreuzt. Jetzt kommen die Touristen wieder. Meinung Sebastian Schoepp

Die streitbare linke Bürgermeisterin Ada Colau spricht zu Arbeitern der Nissan-Fabrik in Barcelona, die geschlossen werden soll. Foto: Cesc Maymo (Getty Images)

Die kurze Zeit zwischen Ende des Lockdown und «neuer Normalität» werden die Bewohner Barcelonas lange in Erinnerung behalten. Es waren Tage, in denen sie den öffentlichen Raum zurückeroberten, der zuvor den Touristen und zuletzt dem Virus gehört hatte. Viele nutzten die Gelegenheit, Monumente wie den Parc Güell zu besuchen, manche zum ersten Mal in ihrem Leben. Kinder spielten im Gotischen Viertel, Rentner flanierten auf den Ramblas. Kein Wunder also, dass viele die Öffnung der spanischen Grenzen für den Tourismus mit gemischten Gefühlen erwarten.

Das geht Bürgermeisterin Ada Colau nicht anders. Die streitbare Rathaus-Chefin hat stets versucht, die Exzesse des Massentourismus zu bremsen, ohne das Geschäft kaputtzumachen, auf das die meisten Bewohner angewiesen sind – eine äusserst schwierige Balance, die sie nicht ohne Sturheit austarierte. Damit Wohnraum für Einheimische im Stadtkern erhalten bleibt, hat sie Protesten getrotzt und Beschränkungen für Ferienapartments eingeführt sowie Investoren mit Strafen belegt, die Wohnungen zu Spekulationszwecken leer stehen liessen. Dann aber kam das Virus, das Barcelona so hart traf wie kaum eine andere Stadt Europas.

Von 12 Millionen auf null

Fast 12 Millionen Touristen haben Barcelona im Jahr 2019 besucht, im April und Mai 2020 kam kein einziger. Colau liess Hotels zu Quarantänestationen umfunktionieren. Die Altstadt glich einer Geisterstadt wie zuletzt im Bürgerkrieg. Zwischen 3000 und 6000 Geschäftsbesitzer werden die Läden nie mehr hochziehen, so schätzt man.

Colau selbst hat mehrmals betont, wie sie als zweifache Mutter unter den strengen Beschränkungen für Kinder während des «Confinamiento» litt. Dass die 46-Jährige aber während dieser Zeit Selfies öffentlich machte, die sie lächelnd und bäuchlings auf der Couch zeigten, interpretierten viele als Frivolität. Dem Shitstorm hielt sie entgegen: «Ich bin immer noch dieselbe Person wie die, die vor fünf Jahren in die Politik eintrat, und wegen Twitter werde ich nicht aufhören, die zu sein, die ich bin.»

Das passt zu einer Ada Colau, die sich stets als Nichtpolitikerin in der Politik inszeniert hat. Sie wurde spanienweit bekannt als die für Klartext stehende Sprecherin der Plattform der Hypothekengeschädigten, einer sozialen Bewegung von Menschen, die ihre Wohnungen verloren hatten. Colau und ihre Mitstreiter gingen nicht zimperlich vor, belagerten Banken, verhinderten Wohnungsräumungen, marschierten drohend vor den Häusern von Politikern auf. Ihre Wahl 2015 zur Bürgermeisterin auf der Liste der Linksalternativen war die Konsequenz der heftigen sozialen Proteste in Spanien.

Die Kassen sind leer

Nun muss sie harte Realpolitik machen und den Tourismus mit der «neuen Normalität» in Einklang bringen, welche die Regierung verordnet hat. Maskenpflicht und Abstandsgebot seien «gekommen, um zu bleiben», stellt Colau denn auch klar. Doch sie weiss selbst, wie schwer das umzusetzen ist in einer Stadt, deren Wesen die Enge, das Gewusel und Geschiebe, die spontane Umarmung sind. Die Bürgermeisterin hat das Programm «Barcelona Safe City» auflegen lassen, das für Unternehmer und Besucher Informationen bündeln soll. Denn sie hat den Ehrgeiz, zu beweisen, dass Barcelona nicht nur Party kann, sondern auch Pandemiebekämpfung.

Ihre Pläne für eine sozialere und grüne Stadt mit Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sind angesichts Corona-bedingt leerer Kassen erst einmal dahin. Als hätte das nicht gereicht, wurde im Mai bekannt, dass Nissan sein Werk bei Barcelona schliessen werde, wodurch auch noch die ohnehin spärlichen Industriearbeitsplätze rarer werden. Wie es sich für eine Linke gehört, stattete die Bürgermeisterin den protestierenden Arbeitern einen Besuch ab. Doch viel mehr als ermutigende Worte hat auch sie in dieser gewaltigen Notlage nicht zu bieten.