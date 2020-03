Tarraco FR ist in den Startlöchern

Nach Einführung der Ausstattungslinien Style und Xcellence ist der Seat Tarraco nun auch in der sportlichen Variante FR erhältlich. Front- und Heckschürze sind athletischer gezeichnet, die Radkästen sind weiter ausgestellt, die Felgen sind einen halben Zoll breiter. Dadurch wächst auch die Reifenbreite um zwei Zentimeter. Optional sind 20-Zöller bestellbar, lackiert in der neuen FR-Akzentfarbe Cosmo Grey. Ebenfalls in der neuen Akzentfarbe lackiert sind die Aussenspiegelkappen, Dachspoiler, Kühlergrillrahmen und Zierelemente an den Türen sowie der Front- und Heckschürze. Sportschalensitze, Sportlenkrad und Sportpedale in Aluminiumoptik werten den Innenraum auf. Der Seat Tarraco FR ist ab 43'950 Franken erhältlich. Das Sondermodell Swiss FR, welches Mehrausstattungen bis zu 7'550 Franken bietet (inkl. Prämien), wird ab 42'400 Franken angeboten. (red)