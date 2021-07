Lambda in der Schweiz angekommen - Die neueste Corona-Variante ist da

Coronavirus-Mutante – Die neueste Variante – Lambda – ist da Sie steht unter genauer Beobachtung und kommt aus Südamerika, wo sie sich rasant verbreitet hat. Wird sie oder eine andere Variante die bisherigen Coronaviren ablösen? Anke Fossgreen

In Südamerika breitet sich neu die Variante Lambda aus. Noch ist aber nicht bekannt, ob sie tödlicher ist. Beerdigung eines Corona-Opfers in Santiago de Chile. Foto: Esteban Felix (Keystone)

Eta, Iota, Kappa und Lambda. Was klingt wie die neue Besatzung eines Star-Wars-Raumschiffs, entpuppt sich als wenig futuristische Bezeichnung von irdischen Coronavirus-Varianten – benannt nach dem griechischen Alphabet.

Zuletzt ist die Lambda-Variante vor wenigen Wochen in Europa angekommen – auch in der Schweiz. «Wir haben sie in einer Probe, die am 4. Mai 2021 entnommen wurde, erstmals nachgewiesen», sagt Tanja Stadler von der ETH Zürich. In Nordspanien, in Kantabrien, westlich von Bilbao, soll sie für einen Ausbruch mit 80 Infizierten verantwortlich gewesen sein.