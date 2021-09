Alkohol-Abstinenz als Lifestyle – Die neue Lust am Nüchternsein Immer mehr Frauen entsagen dem Alkohol und hören auf Abstinenz-Podcasts, Blogs und Ratgeber. Und die promillegewohnte Gesellschaft? Reagiert irritiert. Denise Jeitziner

Spass haben: Ja. Alkohol: Nein. Immer mehr Menschen wollen raus aus dem Trink-Zwang und lieber nüchtern leben. Foto: Getty Images

Die beiden jungen Frauen, die zum Video-Interview auf dem Computerbildschirm erscheinen, sehen so gar nicht aus, wie man sich jemand mit einem Alkoholproblem vorstellt: also ein älterer Mann mit aufgedunsenem Gesicht und glasigem Blick, in der einen Hand eine Bierdose, in der anderen einen Plastiksack mit Nachschub vom Denner. Wie spassfreie Abstinenzlerinnen oder verhärmte Alkoholgegnerinnen wirken sie aber genauso wenig.

Auf dem Bildschirm links ist Vlada Mättig. 35-jährig, Sobriety-Mentorin, Podcasterin und Unternehmerin. Rechts daneben Katharina Vogt, ebenfalls 35, Neurobiologin mit Doktortitel und Co-Autorin von «Rauschlos glücklich: Auf die Freundschaft und das Leben ohne Alkohol», das die Freundinnen aus Kindheitstagen gemeinsam geschrieben haben.