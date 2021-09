Wundermittel aus der Feuerschale – Die neue Geheimwaffe der Biobauern Die Landwirtschaft steht permanent in der Kritik, die Umwelt zu belasten. Auf einem Biobauernhof im Emmental wird nun an der CO 2 -neutralen Zukunft getüftelt. Sarah Buser

Adrian und Andrea Brügger vor der Feuerschale, in der sie die Pflanzenkohle herstellen. Foto: Adrian Moser

Eine Kiste voller Pflanzenkohle steht auf dem Vorplatz von Adrian und Andrea Brüggers Hof. Der Bauer wühlt mit den Händen darin herum, sie werden ganz schwarz. Er ist sichtlich zufrieden.

Seine Haupteinnahmen macht er mit der Kartoffelproduktion auf seinem Hof im unteren Emmental, zwischen Burgdorf und Solothurn im kleinen Dorf Willadingen. Doch vor ein paar Jahren habe er gemerkt: «Ich brauche immer mehr Mittel, Dünger und Pflanzenschutzmittel, um den gleichen Ertrag zu erhalten.»