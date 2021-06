Neue Leitung der Kunsthalle Bern – Die neue Direktorin der Berner Kunsthalle kommt aus Südafrika Sie will Anstifterin sein: Die 34-jährige Kabelo Malatsie wurde aus 130 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt. Sie wird im April 2020 die Nachfolge von Valérie Knoll antreten. Alexander Sury

Sie versteht sich als Förderin für die Neugestaltung und Neuinterpretation der Welt : Die neue Kunsthalle-Direktorin Kabelo Malatsie. Foto: Vansa

Dieser Anspruch zeugt von Selbstbewusstsein: Kabelo Malatsie versteht das Ausstellungsmachen und damit die Institution als Anstifterin und Förderin für die Neugestaltung und Neuinterpretation der Welt, die wir bewohnen. Die studierte Kunsthistorikerin war von 2011 bis 2016 stellvertretende Direktorin der einflussreichen Stevenson Gallery in Cape Town und Johannesburg. Von 2018 bis 2019 leitete sie als Direktorin das Vansa (Visual Arts Network of South Africa) mit über 7000 Mitgliedern, das Kunstschaffende, Kunsträume, Projekte und Netzwerke miteinander verknüpft. 2016 war sie für eine Forschungsreise anlässlich ihrer Masterthesis in der Schweiz und hat unter anderem im Archiv der Kunsthalle Bern recherchiert.