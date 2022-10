Gemeindewahlen Kirchlindach – Die neue Crew muss das Vertrauen zurückgewinnen Die zu Ende gehende Legislatur war geprägt von einem zerstrittenen Gemeinderat. Bei den Wahlen Ende November kommts zur Zäsur und einem Duell. Hans Ulrich Schaad

Im Gemeindehaus Kirchlindach wartet auf die neue Gemeinderatscrew viel Arbeit. Foto: Nicole Philipp

Noch knapp drei Monate, dann endet die Legislatur in der Kirchlindacher Gemeindepolitik. Ende November finden die Gemeindewahlen statt. «Endlich», werden viele sagen. Denn in den letzten knapp vier Jahren ist der Gemeinderat mehr durch Streitigkeiten innerhalb des Gremiums als mit wegweisenden Entscheiden aufgefallen. Sogar der Regierungsstatthalter musste intervenieren und an das Kollegialitätsprinzip sowie an einen anständigen Umgangston untereinander erinnern. In den «Lindacher Nachrichten» wurden sogar Rücktrittsforderungen gegen einzelne Mitglieder laut.