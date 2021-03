Helvetic fordert Geld von Flybair – Die neue Berner Airline hat eine Betreibung am Hals Flybair sagt die Saison 2021 vorerst ganz ab. Auch letztes Jahr konnte sie kaum abheben – doch Partnerin Helvetic stellt auch die ausgefallenen Flüge in Rechnung. Adrian Hopf-Sulc

Der erste Flug der «virtuellen Airline» Flybair ging im Juli 2020 mit einer Helvetic-Maschine nach Mallorca. Foto: Enrique Muñoz García

Mehr Pech kann man kaum haben: Nach einer erfolgreichen Geldsammlung wollte die Berner Fluggesellschaft Flybair vergangenen Frühling starten. Doch die Pandemie verschob den Jungfernflug in den Juli und dampfte das Streckennetz ein. Für die neue Saison ist die Lage so unsicher, dass Flybair vorerst auf sämtliche vorgesehenen Flüge verzichtet, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Und nun auch noch das: Die Fluggesellschaft hat eine Betreibung der Helvetic Airways am Hals: Die Airline des Investors Martin Ebner fordert von Flybair 261’000 Franken, wie aus deren Geschäftsbericht hervorgeht. Weil es sich bei Flybair um eine «virtuelle Airline» ohne eigene Flugzeuge und ohne Personal handelt, hatte sie die Flüge für die Saison 2020 bei Helvetic gechartert. Flybair sagte wegen Corona einen Teil der Flüge ab – doch Helvetic beharrt auf der Bezahlung aller Flüge.