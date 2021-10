Sorgen vor höheren Preisen und Zinsen – Die neue Angst vor einer alten Krise

Drohen höhere Preise und Zinsen? – Die neue Angst vor einer alten Krise Die Wirtschaft brummt, und doch sind die Börsen deutlich getaucht. Es geht die Sorge vor einer Krise wie in den 1970er-Jahren um. Zu Recht? Markus Diem Meier

Steigende Ölpreise standen im Zentrum der «Stagflation» der 1970er-Jahre: Ein Erdölfeld in Sibirien. Foto: Northfoto Budapest

Die schon beinah euphorische Stimmung zur wirtschaftlichen Erholung im Frühsommer wurde Ende August von einer Reihe von Sorgen abgelöst. Das zeigt sich vor allem an einer deutlichen Korrektur an den Börsen. Eine Erklärung der Entwicklung und ihrer Hintergründe in sechs Punkten.

Gebremster Aufwärtstrend an den Börsen

Bis zum Sommer schien das laufende Jahr für Börsianerinnen und Börsianer ganz nach Wunsch zu verlaufen. Um mehr als 17 Prozent hat bis zum 18. August etwa der Schweizer Leitindex SMI zugelegt. Ähnlich sah es auch an anderen bedeutenden Handelsplätzen der Welt aus.