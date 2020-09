Der Ceneri ist eröffnet

Damit beenden wir diesen Ticker. Der Festakt war kurz und knapp: Schuld ist wie immer in dieser Zeit hat Corona. Was bleibt: Alle Beteiligten betonten die Bedeutung des Ceneri-Basistunnels. Einerseits in der Vollendung der Neat und damit für den Güterverkehr durch die Schweiz.

Fahrt frei! SBB-Chef Vincent Ducrot gibt das Signal zur ersten offiziellen Durchfahrt. Foto: Geätan Bally (Keystone)

Mit dem Ceneri-Basistunnel soll die Verlagerungspolitik von Lastwagen auf die Schiene einen weiteren Impuls bekommen. Aber auch die Bedeutung für das Tessin wurde betont. Der Kanton rückt näher zusammen mit dem neuen Bauwerk.