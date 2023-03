Krähen – Plage oder Gefährten? – Die Natur beobachtet uns Krähen sind seit Urzeiten an des Menschen Seite. Was das mit uns macht, erzählt der faszinierende Film «Krähen» des Berner Regisseurs Martin Schilt. Martin Burkhalter

Ein abendliches Rabentreffen auf dem Fussballfeld. Foto: ZVG/Filmstill

Überall, wo Menschen sind, sind auch Krähen. Die Aas- und Allesfresser haben früh begriffen, dass es nicht schaden kann, sich an die Seite des grössten Raubtiers auf dem Planeten zu stellen. Krähen und Raben folgen ihm, weil er der beste Jäger, der grausamste Krieger und eben auch ein verschwenderischer Konsument ist. So suchen die schwarzen Vögel seit Urzeiten Gärten, Äcker, Schlachtfelder und heute auch Pausenplätze und Stadtpärke nach dem ab, was die Menschen dort hinterlassen.