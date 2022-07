Fast 100 Milliarden Franken Minus macht die Schweizer Nationalbank in den ersten sechs Monaten. Was sind die Folgen? Wird jetzt der Druck auf Thomas Jordan steigen? Antworten von Ökonom Reto Föllmi.

Hatte die Schweizerische Nationalbank immer den Durchblick? Die Führungsspitze an einem Jahresmediengespräch in Bern.

Herr Föllmi, fast 100 Milliarden Franken Minus macht die Schweizerische Nationalbank (SNB) in sechs Monaten. Wie fühlt sich diese Zahl für einen Ökonomen an?

Erwarten Sie, dass der Druck auf die SNB nun zunimmt? Immerhin droht die Ausschüttung an Bund und Kantone wegzufallen, und die Verlustzahl allein dürfte in gewissen Kreisen schlecht ankommen.

Die Diskussion, wie die SNB ihre Gelder anlegt, kommt immer wieder. Mehr aktive Anlagen wie Aktien, oder eben gerade nicht. Weil die Bilanz so gross ist und entsprechend der Hebel auf Gewinn oder Verlust, gibt es viele Kreise, die hier mitreden wollen. Einige meinen dann, dass ein Staatsfonds besser, ertragsreicher, klimafreundlicher oder was auch immer anlegen würde. Ich halte diese Idee für gefährlich, damit würde der Handlungsspielraum der SNB nur eingeschränkt.

Dies führte im ersten Semester per saldo zu einem Verlust auf den sogenannten Fremdwährungspositionen von 97,4 Milliarden. Der Betrag setzt sich zusammen aus Kursverlusten von 48,7 Milliarden auf Zinspapieren und -instrumenten (Anleihen etc.) und von 44,0 Milliarden auf Aktien und ähnlichen Papieren.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr ein massives Minus eingefahren. Vor allem Kursrückgänge auf Aktien und Zinspapieren, aber auch wechselkursbedingte Verluste waren verantwortlich dafür. Die Ausschüttungen an Bund und Kantone sind dadurch gefährdet. Konkret weist die SNB für die Periode von Januar bis Juni 2022 einen Verlust von 95,2 Milliarden Franken aus, wie sie am Freitag mitteilte.

Meiner Meinung nach hat die Nationalbank viel zu lange interveniert. Die Exportindustrie erwirtschaftet einen Überschussrekord nach dem anderen. Es hätte diese Interventionen zumindest ab 2017 gar nicht in diesem Ausmass gebraucht. Inzwischen muss sie ohnehin viel weniger intervenieren, denn die im Ausland relativ zur Schweiz höhere Inflation tut das Ihre. Die Überbewertung des Frankens reduziert sich so von allein.

Und warum tut sie es denn nicht?

Es ist ja nicht so, dass sie es nicht tut, allerdings will sie auch von den Negativzinsen wegkommen. Sie ist bis jetzt zurückhaltender mit der entsprechenden Kommunikation. Teilweise hat man in den Zahlen bereits einen kleinen Rückgang gesehen. Sie muss hierbei vor allem das «Windows of Opportunity» nutzen.