Einschaltquoten bei der Fussball-WM – Die Nati hat ihr TV-Publikum während der Gruppenphase mehr als verdreifacht Wie viele Menschen verfolgen die Spiele der Frauenfussball-WM? Wir haben die neusten Zahlen – in Deutschland sorgt das Turnier für Traumquoten. Martin Fischer

171'000 schalteten aus der Schweiz zu, gegen Neuseeland wurden es nochmals deutlich mehr: Mittelfeldspielerin Coumba Sow sucht den Abschluss im Gruppenspiel gegen Norwegen. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Spiele der Schweizerinnen

Der grösste Hit der laufenden Fussball-WM der Frauen war beim Schweizer Publikum das dritte und letzte Gruppenspiel gegen die Co-Gastgeberinnen aus Neuseeland. 351’000 Menschen haben in der Deutschschweiz im Schnitt am 30. Juli ab 9 Uhr den Match verfolgt, zu Spitzenzeiten waren es 473’000. Das entspricht einem beeindruckenden Marktanteil von über 71 Prozent. Schweiz gegen Neuseeland ist damit das bisher zweitmeistgesehene Fussballspiel der Frauen-Nati. Dabei sind die Zugriffszahlen für die Livestreams noch nicht berücksichtigt.

Die Schweizerinnen haben mit ihren anhaltend guten Leistungen im Laufe des Turniers mehr und mehr Publikum vor die Bildschirme gelockt. Den WM-Auftakt gegen die Philippinen sahen im Schnitt 89’000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das 0:0 gegen Gruppenfavorit Norwegen deren 171'000. Mit dem letzten Spiel gegen Neuseeland wurde dann also nochmals eine Verdoppelung der Einschaltquote erreicht. Jan Paetzold, Leiter Aktualität Sport bei SRF, stuft das Publikumsinteresse als «sehr erfreulich» ein.

Immer mehr Fans, in den Stadien wie vor den Bildschirmen: Die Schweizer Fussballerin Alisha Lehmann posiert für ein Selfie. Über 1,5 Millionen Tickets wurden für die 64 Spiele bereits verkauft, das ist Rekord. Foto: Keystone

Vergleiche mit anderen Turnieren sind dabei nur bedingt möglich. Bei der WM in Neuseeland und Australien spielt die Zeitverschiebung eine Rolle: Die Matches finden bei uns in den frühen Morgenstunden statt und lassen weniger Publikum zu, als wenn sie zum Beispiel nach Feierabend gezeigt würden. Zudem haben sich die Schweizerinnen erst für zwei Weltmeisterschaften qualifiziert, zuletzt 2015. Es gibt also noch nicht viele Vergleichswerte.

Bei der Männer-Nati verfolgen bei Endrunden regelmässig über eine Million Menschen die Spiele bei SRF.

Der internationale Vergleich

26’000 Fans waren beim Gruppenspiel Neuseeland gegen die Schweiz in Dunedin im Stadion. Der Eröffnungsspieltag setzte mit 117’000 Zuschauenden in zwei Spielen eine neue Bestmarke. Foto: Keystone

Im Nachbarland Deutschland, das einen rund zehnmal grösseren TV-Markt hat, erreichen die Fussballerinnen derweil eindrückliche Quoten: Das Gruppenspiel Deutschland gegen Kolumbien sahen im Schnitt 10,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ein neuer Höchstwert. Damit schalteten mehr Menschen zu als zuletzt bei den Spielen der Männer.

In den USA setzt die WM ebenfalls neue Rekordmarken. Das Spiel USA gegen die Niederlande sahen 6,34 Millionen Menschen, was es zum meistgesehenen Gruppenspiel einer Frauen-Endrunde im englischsprachigen Raum macht.

Das Finalspiel der WM 2019 wurde weltweit von 82 Millionen Menschen live verfolgt, 210’000 davon aus der Schweiz. In den USA toppten die Fussballerinnen damals sogar die Zahlen des WM-Finals der Männer von 2018: 14,3 Millionen sahen die Titelverteidigung des US-Teams.

Die Entwicklung

Rekordspielerin Ana Maria Crnogorcevic und Verteidigerin Viola Calligaris freuen sich am 30. Juli über die Qualifikation für die Achtelfinals. Damit sind die Schweizerinnen bei der zweiten WM-Teilnahme zum zweiten Mal unter den besten 16. Foto: Keystone

Das Interesse an den Spielen der Frauen-Nati wächst, innerhalb der laufenden WM, aber auch über die vergangenen Turniere hinweg gesehen. Das allererste WM-Spiel der Schweizerinnen sahen am 9. Juni 2015 21’000 Zuschauerinnen und Zuschauer, den damaligen Achtelfinal gegen Kanada verfolgten am 22. Juni im Schnitt 68’000 Personen. Damit hat die Publikumsgrösse in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Lag bei der Europameisterschaft 2022 die durchschnittliche Einschaltquote beim dritten und entscheidenden Gruppenspiel bei 272’000 Personen, waren es jetzt gegen Neuseeland bereits 351’000. Das aktuelle Turnier brachte damit im letzten Gruppenspiel eine Steigerung von rund 23 Prozent.

Das meistbeachtete Spiel der Schweizer Frauen-Nati liegt trotz starkem Aufwärtstrend ein paar Jahre zurück. Die höchsten Einschaltquoten wurden an der Euro 2017 erreicht: Damals verfolgten im Schnitt 435’000 Personen das Gruppenspiel Schweiz gegen Frankreich.

Das Publikum an den Endrunden der Frauen wächst rasant, und zwar international. Waren es an der WM 2019 gemäss Fifa noch 1,1 Milliarden Zuschauende übers ganze Turnier, dürfte 2023 über alle 64 Spiele gemäss Euromonitor International die Marke von 2 Milliarden übertroffen werden. Das wäre eine Verdoppelung innert eines einzigen Turnierzyklus.

Martin Fischer ist Content Manager und Redaktor im Ressort Leben. Er schreibt über Popkultur und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

