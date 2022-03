Fasnacht Langenthal steht bevor - Die Narren können wieder feiern – fast wie früher

Fasnacht Langenthal steht bevor – Die Narren können wieder feiern – fast so wie früher Auf dem Langenthaler Markthallen-Areal steigt am Wochenende das grosse Fest. Wir zeigen, was während der vier Fasnachtstage wann und wo läuft. Julian Perrenoud

Was steht denn drin, im neusten Päng? Die Ratsmitglieder vertieft in ihrer Lektüre. Fotos: Franziska Rothenbühler

Endlich, dürften sich die Närrinnen und Narren sagen. Endlich ist die Fasnacht zurück im Oberaargau. In Langenthal steht ein Programm an, das etwas kleiner daherkommt als vor der Pandemie. Dennoch verspricht es aber vier Tage ausgelassenes Treiben in der Stadt.

Der Startschuss

Im grossen Festzelt auf dem bereits gesperrten Sagibach-Parkplatz versammelten sich am Mittwochvormittag die Verantwortlichen der LFG. Gemeinsam mit dem Team der Fasnachtszeitung «Päng» forderten sie den Gemeinderat heraus, in zwei Dreiergruppen angezündete Corona-Kerzen zu löschen – mit Wasser aus dem nahen Bach. So sollten sie sich eine druckfrische Ausgabe des «Päng» verdienen. Diesen gibt es nun zu kaufen.