Die Welt kämpft gegen Inflation – Die nächste Teuerungswelle rollt an Die steigenden Produzenten- und Importpreise schlagen mit Verzögerung auf die Konsumentenpreise durch. Die Stimmung geht in den Keller. Armin Müller

Alles wird teurer: Die höheren Herstellungskosten übertragen sich mit Verzögerung auf den Warenkorb der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten. Foto: Keystone

So mies war die Konsumentenstimmung noch nie. Das Stimmungsbarometer der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten ist im Juli auf einen Wert von minus 42 Punkten gefallen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte. Das ist so tief wie noch nie, seit die Umfrage 1972 gestartet wurde. Die Stimmung ist schlechter als während der Ölkrise in den 1970er-Jahren, in der Finanzkrise 2008 oder nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie.