Rad-WM in Flandern - Die nächste grosse Enttäuschung für Küng

Stefan Küng sah sich nach dem Gewinn des EM-Titels vergangene Woche im Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Er wusste, dass er alle schlagen kann, selbst Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna. Er wusste, dass er in Topform ist. Und er wusste auch, dass die WM-Strecke in Flandern genauso flach ist wie jene in Trento, wenn auch mit 43,3 km fast doppelt so lang. Das Ziel war also klar für den 27-jährigen Thurgauer: Er wollte das Regenbogentrikot.

Es wurde nichts mit Gold. Es wurde auch nichts mit einer Medaille. Stattdessen setzte es die nächste Enttäuschung ab, nachdem Küng in Tokio als Vierter Platz 3 nur um 0,4 Sekunden verpasst hatte. Am Ende musste er sich mit 1:06 Minuten Rückstand und Platz 5 begnügen, während der Italiener Ganna wie im Vorjahr vor dem Belgier Wout van Aert triumphierte (damals war Küng Dritter geworden). Stefan Bissegger, der andere Thurgauer mit Ambitionen, belegte Platz 7 mit 1:25 Minuten Rückstand.

Dass der Titel für Küng auch diesmal ausser Reichweite liegen würde, zeichnete sich bereits bei der ersten Zwischenzeit ab, als der nach ihm gestartete Van Aert 17 Sekunden schneller war. Auf dem mittleren Abschnitt verlor Küng weiter an Boden, bei der zweiten Zwischenzeit hatte der Belgier schon 45 Sekunden Vorsprung. Als der Schweizer das Ziel in Brügge erreichte, war er Dritter im Zwischenklassement, hinter dem späteren Bronzegewinner Remco Evenepoel (BEL) und Kasper Asgreen (DEN) – und er wusste, dass Van Aert und Ganna noch folgen würden.

