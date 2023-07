Tagestipp: Avishai Cohen – Die nackte Wahrheit Würde die Wahrheit immer so klingen wie auf Avishai Cohens CD «Naked Truth», täte sie kaum jemandem weh. Der israelische Jazz-Trompeter spielt an den Langnau Jazz Nights. Martina Hunziker

Das Avishai-Cohen-Quartett, namengebend der Trompeter, Zweiter von links. Foto: PD

Zurzeit gibt es in der Jazz-Szene zwei Avishai Cohens: den Kontrabassisten, der mit seinem israelischen Fusion-Jazz-Trio international unterwegs ist – und dann noch den Trompeter. Dieser rutschte früh mit seiner Familienband 3 Cohens ins Musikerleben. 2016 hat er schliesslich sein eigenes Debütalbum veröffentlicht, und seither legt er im Zweijahresrhythmus eine neue Platte vor. Seinen warmen, kernigen Trompetenklang verschmelzt er in meist wohligem, aber weit von herkömmlich entferntem Jazz mit Elektronika und Gesang, aber auch klassisch im Verbund mit Klavier, Bass und Drums. Im Quartett spielt er in Langnau «Naked Truth», das 2022 bei ECM Records erschienen ist. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

