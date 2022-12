Käsereisterben – Die Nachfrage nach Emmentaler schmilzt Nicht nur der Ukraine-Krieg setzt den regionalen Produzenten des Traditionskäses zu. Sondern ausgerechnet auch seine Milde. Maximilian Jacobi

Tonnenweise Käse: Jeder Laib Emmentaler wiegt um die 100 Kilogramm. Fotos: Raphael Moser

An der angegrauten Rauputzfassade der Käserei in Oschwand hängt ein Glaskasten. Darin befindet sich ein Plakat der Schweizer Armee. Die Fotos von Panzern und bewaffneten Soldaten zeichnen ein wehrhaftes Bild. Doch sie können das Schweizer Hoheitsgebiet nicht vor Auswirkungen des Krieges in der Ostukraine schützen – selbst wenn er über 2000 Kilometer entfernt ist.