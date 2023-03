Tagestipp: Lesung Michèle Bowley – Die Mutmacherin In ihrer Autobiografie beschreibt die krebskranke Gesundheitspsychologin Michèle Bowley, wie sie ihre Diagnose annehmen konnte. Michael Feller

Michèle Bowley plädiert für Mut statt Resignation. Foto: pd

Die Lebenszeit ist begrenzt, dessen sind sich alle bewusst – und trotzdem bricht für viele mit der Diagnose einer schweren Erkrankung die Welt zusammen. Für Michèle Bowley bedeutete der Befund «unheilbar krank», den sie am 1. September 2021 erhielt, eine neue Ära. In ihrer Mut machenden Autobiografie «Volle Pulle leben» will sie zeigen, wie die Themen Verletzlichkeit, Sterben, Tod und Trauer tabuisiert werden, und plädiert dafür, das eigene Leben nicht auf später zu verschieben. Die Krebsliga Bern lädt zu Bowleys Lesung im Berner Generationenhaus ein. (mfe)

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

