Winter in Österreich – Die mutige Frau vom Kriegerhorn Auf Tour am Arlberg mit Freeriderin Lorraine Huber, die sich in der Männerwelt durchgesetzt hat. Von Pulverschnee bekommt sie nie genug. Christian Schreiber

Pulverschnee im Tiefschneehang: Die Freeriderin Lorraine Huber in ihrem Element. Foto: Sepp Mallaun

Gut, dass Lorraine Huber ganz in Orange unterwegs ist. Folgen kann man ihr im Tiefschnee ohnehin nicht. Aber sehen kann man sie noch. Die 42-Jährige fährt als ehemalige Freeride-Weltmeisterin in einer anderen Liga. Heute zeigt sie uns ihre Heimat. Lorraine ist teilweise am Arlberg aufgewachsen, stand mit zwei Jahren bereits auf Ski, tauchte mit acht erstmals in den Tiefschnee ein. «Der Arlberg war schon immer ein Traum für Freerider», lobt Huber.