Georg Friedrich Haas, Experte für Mikrotöne und Sadomaso – «Die Musik war das einzig Unschuldige in meinem Elternhaus»

Europaweit reisst man sich um seine Werke. So auch in Bern: Vor dem Musikfestival spricht der in New York lebende Komponist Georg Friedrich Haas über seine Arbeit, seine Musik, seine Ängste und Triebe.