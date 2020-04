Schweizer Krimis – Die Mörder sind unter uns Eine Geschichte des Schweizer Kriminalromans und ein neuer Krimi stammen aus der Feder des Berners Paul Ott. Und vielleicht ist er mit seinem Projekt eines Schweizer Krimizentrums bald am Ziel. Alexander Sury

«Matto regiert»: Wachtmeister Studer (Heinrich Gretler, zusammen mit Zarli Cariget) ermittelt in der Verfilmung von Friedrich Glausers Kriminalroman aus dem Jahr 1947 in einer Nervenheilanstalt. Foto: zvg

Im Bierhübeli steht der Auftritt von Black China an, Detektiv Heinrich Müller ist als Privatperson anwesend und schaut sich die Show von der Empore aus an. Es ist ein Nostalgiekonzert einer Band, die mit elektronischer Musik ihre grosse Zeit längst hinter sich hat, jetzt aber ein Revival wagt. Der Detektiv, selber in der Punk- und New-Wave-Zeit sozialisiert, schaut hinunter und konstatiert irritiert, dass die ersten Töne das Publikum nicht zum Schweigen brachten, im Gegenteil. «Natürlich war es früher auch laut gewesen, aber der Lärm des Publikums hatte sich auf die Band bezogen (...). Man war Teil des Abends und gehörte dazu, wenn man sich beim Pogo in Rudeln gegenseitig ansprang oder einen Sänger beim Stagediving auf Händen trug.»