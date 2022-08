Golfplatz Limpachtal – Die Migros Aare verkauft ihre Aktien an private Investoren Die Migros Aare verlässt den Golfplatz am Fusse des Bucheggbergs. Der Verkauf steht im Zusammenhang mit einer Neuaufstellung beim Golfsport. Hans Ulrich Schaad

Der Golfplatz Limpachtal wird eigenständig und gehört nicht mehr zur Migros Aare. Foto: PD

Die Genossenschaft Migros Aare zieht sich vom Golfplatz Limpachtal zurück, im Grenzgebiet der Kantone Solothurn und Bern. Sie verkauft per Ende November alle Aktien an eine private Investorengruppe aus dem Umfeld von Golf Limpachtal, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Über den Verkaufspreis macht es keine Angaben. Seit 2015 besass die Migros Aare die Aktienmehrheit mit 54,5 Prozent an der AG. Der Platz liegt zum Teil auf Gebiet der Gemeinde Bätterkinden.