Per Livestream an die BEA? – Die Messe der Zukunft Künftig soll man von überallher online an einer Messe teilnehmen können. Die Idee klingt gut – erste Resultate sind aber ernüchternd. Carlo Senn

Gamer wollen die Spiele auch künftig ausprobieren, wie hier an der Messe Herofest 2018 in der Bernexpo. Foto: Raphael Moser

Die gebeutelten Messeveranstalter in der Schweiz müssen sich gedulden. Vor dem zweiten Halbjahr dürften kaum wieder Events stattfinden. Währenddessen tüftelt unter anderen die Messeveranstalterin Bernexpo an neuen Konzepten. Der «Bund» zeigt im Vorfeld zur Abstimmung über die neue Festhalle in Bern, wie eine solche «Messe der Zukunft» konkret aussehen könnte – und wo die Knackpunkte liegen.

Das hybride Bike-Event

Das grösste Potenzial sehen die Veranstalter bei sogenannten hybriden Events. Sie meinen damit Messen, die sowohl live vor Ort als auch auf einer Online-Plattform besucht werden können.