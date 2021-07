Glosse über einen Filmklassiker – «Die Menschen» von Hitchcock Der Mundart-Kolumnist stellt sich im Open-Air-Kino vor, wie es wäre, wenn Vögel und Menschen die Rollen tauschen würden. Gerhard Meister

Wer hat hier eigentlich Angst vor wem? Szene aus «Die Vögel». Foto: Archiv

Natürlech, das chas gäh, plötzlech hockisch zhingersch im hingerschte Ämmitau i irgend somene Open-Air-Chino u wartisch druf, dass dr Fium afat. U dass dr Fium, wo söu zeigt wärde, «Die Vögel» vom Hitchcock isch, das cha natürlech o no schnäu mau passiere. «Die Vögel» si ja e Klassiker, u Klassiker, die wärde zeigt im Open-Air-Chino u erscht rächt im hingerschte Ämmitau, wo sech jetz die zackte Konture vo de Tanne immer schwärzer vomene Himmu abhäbe, wo immer dunkler wird.

Lang chas nümme gah, bis dr Fium afat. Ja, u de luegsch viellech o mau echli ume u luegsch o mau gäge hinge u gsehsch jetz, dass dert ganz hinge uf dere Schtange, wo o dr Fiumprojektor agmacht isch, e Chräihe hocket. U fingsch das viellech no glunge u dänksch, wott jetz die Chräihe öppe o no «Die Vögel» vom Hitchcock luege? U weisch, dass Chräihe wahnsinnig intelligänti Tier si u dass die viellech tatsächlech öppis vo däm Fium hätte, oder überhoupt vo irgend emene Fium. U luegsch no mau gäg hinge u dert hocke jetz scho zwo Chräihe u churz drufabe sis drei u när es haubs Dutze. U plötzlech isch es ganz fischter u dr Fium isch scho länger am Loufe u irgendwie isch es scho dä Fium vom Hitchcock, wo du natürlech scho meh aus einisch gseh hesch, u irgendwie glich nid.