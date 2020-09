Fantastisches Hörstück im Bad Bonn (18.9.) – Die Meisterin der Pop-Meditation Laurel Halo ist eine der wegweisenden Musikerinnen der Gegenwart. Sie forscht mit ihren Tracks und Mixes nach neuen utopischen Räumen – die auch fernab vom Club liegen können. Benedikt Sartorius

Auch mal mit Vogelgezwitscher: Laurel Halo aus Detroit experimentiert ausserhalb herkömmlicher Popmusik. Foto: zvg

Was für ein Tag ist heute? Und wie viel Zeit ist denn nun schon wieder verstrichen – Sekunden, Stunden, Wochen gar? Die Zeit- und Formlosigkeit war ja für einige ein Grundgefühl im Frühlings-Lockdown. Und es wurde dann verstärkt, als Laurel Halo genau in diesem Frühling einen Mix online gestellt hat. «Public Knowledge: Carrier Bag of Music» hiess diese Stunde Musik, die sich an der Poetik der Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin orientiert – und damit auch auf die Suche geht, was denn die Sprache, die Zeit und all die Alltagsgeräusche überhaupt bedeuten können.