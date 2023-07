«Better-than-Average»-Effekt – Die meisten neigen zu Selbstüberschätzung Menschen halten sich gerne für überdurchschnittlich – ob das ihre Intelligenz, die Fahrkünste oder ihr Umweltbewusstsein betrifft. Männer sind darin besonders gut. Sebastian Herrmann

Gilt als Paradebeispiel der Selbstüberschätzung: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Foto: Keystone

Eines Tages, da liess der Herr Hirn vom Himmel regnen. Und siehe, die Menschen strömten herbei, auf dass sich ein jeder seinen Teil sichere. Sie sammelten auf, was sie ergattern konnten, und strebten tief zufrieden zurück nach ihrem Heim. Die meisten nämlich waren überzeugt, dass sie mehr Hirn abbekommen haben als ihre Mitmenschen: Sie hielten sich also für überdurchschnittlich schlau.

Auf diese blumige Weise lässt sich eine Studie zusammenfassen, die gerade im Fachjournal «Personality and Individual Differences» erschienen ist. Darin zeigen die Bildungsforscher Furkan Atmaca und Mustafa Baloglu, dass Menschen mehrheitlich dazu neigen, sich für überdurchschnittlich schlau zu halten. Etwa 80 Prozent der Studienteilnehmer glaubten, sie seien intelligenter als der Durchschnitt – was rein rechnerisch mindestens eine Herausforderung, also ziemlich sicher nicht zutreffend ist.

Die Beobachtung der türkischen Wissenschaftler ist ein weiterer Beleg für den Better-than-Average-Effekt. Dieser beschreibt den Umstand, dass sich Menschen gerne für aussergewöhnlich halten. Das gilt zumindest, wenn es sich um wünschenswerte Eigenschaften handelt: Es erzeugt halt so ein schönes Gefühl, sich auf der Sonnenseite zu verorten und von der Illusion von Überlegenheit zu kosten.

Sogar verurteilte Gewaltverbrecher glauben, sie seien den meisten anderen moralisch überlegen.

Beobachtet wurde der Better-than-Average-Effekt zum Beispiel, wenn Menschen nach ihren Fahrkünsten gefragt werden. So halten sich die meisten für überdurchschnittlich gute und sichere Autofahrer (oder die anderen Verkehrsteilnehmer für Deppen). Auch ihre Gedächtnisleistung schätzen Probanden in Studien gerne als überdurchschnittlich gut ein.

Das Gleiche gilt für das Umweltbewusstsein: Quer durch die Welt finden die Menschen, dass sie sich im Vergleich zu den vielen sorglosen Schmutzfinken rund um sie herum überdurchschnittlich grosse Sorgen um den Zustand der Natur machten. Sogar verurteilte Gewaltverbrecher glauben, sie seien den meisten anderen moralisch überlegen.

Kaum ein Zusammenhang zur tatsächlichen Leistungsfähigkeit

Kurz: Der Mensch neigt dazu, sich selbst übertrieben positiv darzustellen. Atmaca und Baloglu zeigen, dass im Fall von Intelligenz, zumindest in ihrer Stichprobe, kaum ein Zusammenhang mit der tatsächlich gemessenen kognitiven Leistungsfähigkeit bestand. Schlaue und weniger schlaue Teilnehmer neigten gleichermassen dazu, ihre Intelligenz höher einzuschätzen. Einzig das Geschlecht spielte eine Rolle: Männer fanden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich klug.

Nur manchmal, da versagen sich die Menschen eine solche Form der Selbstbeweihräucherung. So zeigten Psychologen um David Grüning von der Universität Heidelberg kürzlich, dass das Thema «freier Wille» nicht zu einer solch übertriebenen Selbsteinschätzung verleitet. Auch da könnte man auf die Idee kommen, dass das der Fall sei, weil dies das Selbstbild salbt. Wer sich als Spielball fremder Mächte betrachtet und sein Schicksal nur zu Teilen in der Hand hält, entlässt sich damit ja selbst aus der Verantwortung für Rückschläge oder Missetaten. Eines zumindest ist sicher: Die Menschen sind durch die Bank überdurchschnittlich geschickt darin, ihr Selbst durch die rosa Brille zu betrachten.

