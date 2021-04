Die Ask-Force-Werkschau – «Die meisten Kolumnen schrieb ich sonntags im Bett» Die sieben letzten Ask-Force-Mitglieder geben preis, welche Texte ihnen am Herzen liegen, wie sie arbeiteten und was sie mit den Leserinnen und Lesern stets innig verband.

Wo viel warme Luft vorhanden ist, liegen in der Regel auch viele Fragen in der Luft. Foto: Jean-Bernard Sieber

Martin Erdmann

Nun geht die Ask-Force also vor die Hunde. Damit schliesst sich ein Kreis. Denn mit Hunden hat für mich alles begonnen. Ich war Anfang dreissig und gab die Hoffnung langsam auf, für Höheres bestimmt zu sein. Dann kam das Aufgebot der Ask-Force, und meine Selbstzweifel verpufften. Mein erster Auftrag handelte also von Hunden und ihren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Vielleicht nicht mein bestes Werk, aber es definierte meine Arbeitsweise. Die meisten Kolumnen schrieb ich sonntags im Bett. Meist etwas übernächtigt. Anscheinend die richtige Verfassung, um die goldene Mitte zwischen Scharf- und Irrsinn zu treffen, welche die Ask-Force 1000 Ausgaben alt werden liess. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein.

«Jedenfalls labten wir uns gemeinsam am Absurditätenüberfluss der Welt, und die Absurdität hört, anders als die Ask-Force, nie auf.» Susanne Wenger

Susanne Wenger

Als die Schweiz das Rauchen in öffentlichen Räumen verbot, war das eine grosse Sache. «Bund»-Leser Herrn L. aber plagte vielmehr, wie unlogisch das Wort «Passivrauchen» verwendet wurde. Ob die Ask-Force helfen könne? Klar konnte sie, wie immer. Der Beitrag von anno Tubak ist ein typisches Beispiel dafür, was uns mit den Fragestellenden stets innig verband. Gepflegte Schrulligkeit. Ein Hang zum Nichtigen im Wichtigen. Oder war es das Triftige im Nichtigen? Jedenfalls labten wir uns gemeinsam am Absurditätenüberfluss der Welt, und die Absurdität hört, anders als die Ask-Force, nie auf.

«Die Kraft der guten Frage wird also gemeinhin unterschätzt!» Marc Lettau

Marc Lettau

Fragten Sie eben gerade seufzend: «Mal ehrlich! Warum jetzt das? Ask-Force adieu?» Gute Frage! Und – zack – liegt die Antwort wie so oft schon gedruckt vor: Sie missverstanden wohl die Ask-Force bisher als humoristisches Projekt. Dabei arbeiteten wir bloss hart an der Entwicklung Ihrer Fragekompetenz. Denn auf doofe Fragen fallen oft doofe Antworten. Die Kraft der guten Frage wird also gemeinhin unterschätzt! Heute gelten Sie nun als fragemündig, und wir entlassen Sie in die wilde Welt der eigenen Antworten: Sie werden Ihnen nur so entgegenpurzeln. Vielleicht so wie damals, als wir uns fragten, wie denn venezolanische Lustknaben klingen.

Lisa Stalder

Ob es meine geistreichste Ask-Force war? Kaum. Aber das Sinnieren über das Schamgefühl von Nacktschnecken brachte mir in Deutschland die berühmten 15 Minuten Ruhm ein. Ein Journalist vom Magazin «Drehscheibe» war auf die Kolumne aufmerksam geworden und befragte mich dazu. Ich liess mich zur Aussage hinreissen: «Da darf man auch mal etwas behaupten, das nicht stimmt.» Aiaiai. Ansonsten mochte ich Fragen, bei denen es um (Aus-)Sprache ging. Warum sagt der Berner «Schtiik»? Und heisst es Schatodee oder Schatodöö? Sie erlaubten es mir, in meinem vergessen geglaubten linguistischen Wissen zu wühlen. 11 Jahre. 75 Kolumnen. Es war mir eine Ehre.

«Wie Herr H. die mastige Antwort verdaut hat, entzieht sich meiner Kenntnis.» Renate Bühler

Simon Wälti

Gleich zweimal habe ich mich im letzten Jahr in meiner Eigenschaft als Ask-Force-Mitglied mit der Vergänglichkeit auseinandergesetzt. Das wirkt aus heutiger Warte betrachtet wie ein Omen. Im August ging es um das Abgeben von Löffeln, im November dann um den Zahn der Zeit. Sprachbilder, schiefe, verquere, unhinterfragte, schufen der Ask-Force immer wieder ein Tummelfeld. Das war auch stets der Reiz einer solchen Kolumne: ein Tummelfeld zu sein für den Gaul, auf dem man – hoffentlich zum Vergnügen der Lesenden – gerne possierlich ritt, den man aber im journalistischen Alltag zügeln musste.

Renate Bühler

Er lese «häufig (...) vom frisch gebackenen Vater Prinz Harry», schrieb Herr H. und bat uns um ein Backrezept für Prinzen, «welches die Gesundheit der Protagonisten nicht gefährdet». Der Auftrag war ganz nach meinem Geschmack: Mit Kronen, Klatsch und Kalorien befasse ich mich besonders gern. Wie Herr H. die mastige Antwort verdaut hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Und nun wird auch die eine Frage, die ich selber der Ask-Force nie zu stellen wagte, unbeantwortet bleiben: «Meine Erstklasslehrerin behauptete immer, es gebe keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Hatte Fräulein Bigler recht?»

Dölf Barben

Das Grossartige an dieser Kolumne war, dass sie – anders als ein politischer Kommentar – nicht aufgehen musste. Fehlte mir die Idee für einen schönen Schluss, drehte ich die Schraube eine halbe Umdrehung Richtung Irrsinn, schwang mich wie ein Kunstturner auf die gläserne Metaebene hinauf und schaute von dort übers Land. Und von dort waren sie rasch zu entdecken, die Notausgänge, hinter denen mit grossen Schritten die Pointen standen. Oder dann trug ich Wörter in eine Excel-Tabelle ein und sortierte sie ihrer Grösse nach – so wie damals, als uns ein Suchender bat, eine Bibelstelle auszulegen.

